У Росії хочуть протягом 3 років підвищувати тарифи на послуги ЖКГ згідно інфляції

Уряд Росії пропонує підвищувати ціни на послуги ЖКГ, електрику і газ відносно рівня прогнозної інфляції з 2017 по 2019 рік, відповідно, передає «Газета.Ru» з посиланням на прогноз соціально-економічного розвитку РФ на ці роки.

Уряд вважає, що зважаючи на негативний фінансово-економічний стан більшості організацій комунального сектора доцільно здійснювати підвищення тарифів по інфляції. При цьому для промисловості зростання тарифів буде менш стрімким.

Читайте такожJPMorgan погіршив прогноз скорочення ВВП РосіїТаким чином, ціни на всі ці категорії для населення збільшаться в 2017 році на 4,9%, 2018 - на 4,4%, 2019 - на 4,1%.

Олена Довлатова, виконавчий директор Російської асоціації водопостачання та водовідведення (РАВВ) зазначила, що для водопостачання провести модернізацію вже порядком зношених мереж в рамках такого тарифу буде проблематично.

При цьому для газу і комунальних послуг таке зростання істотно вище, ніж закладалося в опублікованому раніше сценарному прогнозі МЕР на той же період.