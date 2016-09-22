Кабмін розпорядився почати закупівлю юридичних послуг в рамках справ проти Росії в СОТ

Кабінет міністрів України на засіданні в середу розпорядився почати процедуру закупівлі юридичних послуг для їх використання у межах справ проти торговельних обмежень Росії до Світової організації торгівлі.

"Дане розпорядження дасть можливість почати процедуру закупівлі юридичних послуг в кримінальних справах в рамках Всесвітньої торгової організації проти невиправданих, непрозорих дій Російської Федерації, які створюють непотрібні перешкоди в торгівлі, які впливають на торгівлю України з третіми країнами", - сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи розпорядження.

При цьому юридичні послуги будуть використані у справах проти Росії за фактом торговельних обмежень щодо української залізничної продукції, транзитних обмежень, а також інших обмежень стосовно товарів походженням з України.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн, зокрема Казахстану і Киргизстану. Як повідомляли в прес-службі Мінекономрозвитку, український експорт через ембарго з початку року скоротився на 35,1%, експорт у Казахстан впав на 45,5%.

Втрати експорту товарів до Казахстану за підсумками року і в Киргизстан за підсумками другого півріччя оцінюються обсягом 400 мільйонів доларів. А додаткові втрати, які сформуються в результаті всіх обмежувальних заходів, складуть 0,3% ВВП.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану та Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.