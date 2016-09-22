Путін хоче ввести в Росії податок для туристів

Президент Росії Володимир Путін затвердив перелік заходів, покликаних підвищити інвестиційну привабливість санаторно-курортного комплексу країни. Одним з таких заходів має стати запровадження особливого курортного збору, випливає з опублікованого на сайті Кремля списку доручень.

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Необхідні для появи «податку з туристів» поправки повинні бути внесені в законодавство до 1 березня 2017 року, наголошується в документі. Доходи від нового збору планується направляти на розвиток санаторно-курортного комплексу, передає РБК.

Згідно з дорученням, до початку весни уряд повинен наділити Ростуризм повноваженнями, необхідними для просування послуг російських курортів і санаторіїв на світовому і внутрішньому ринку. До 1 травня планується затвердити єдину стратегію розвитку санаторно-курортного комплексу країни.

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Восени 2014 року до Держдуми вже вносився законопроект про введення в Росії збору з фізичних осіб, що прибувають в туристичну місцевість». Однак він був відхилений урядом, який боявся зниження привабливості російських курортів через подорожчання відпочинку на них.

За даними Ростуризму, в 2015 році в Росії побувало понад 26,85 млн іноземних туристів, готелі, санаторії та інші колективні засоби розміщення (КСР) за рік прийняли понад 43,65 млн росіян і понад 5,6 млн іноземних громадян.