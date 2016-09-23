Австрія і Франція виступають за перезапуск переговорів про зону вільної торгівлі між ЄС і США

Австрія і Франція виступають за перезапуск переговорів про створення Трансатлантичної зони вільної торгівлі (TTIP) між Євросоюзом і США, заявив в інтерв'ю газеті Die Welt віце-канцлер і міністр економіки Австрії Райнхольд Міттерленер.

Він також зазначив, що з відповідною заявою вони виступлять в п'ятницю, 23 вересня, на зустрічі європейських міністрів торгівлі в Братиславі.

Читайте такожВіце-канцлер Німеччини: переговори щодо ЗВТ між ЄС та США провалилися«Державний секретар Франції з питань зовнішньої торгівлі Матіас Фекл і я спільно виступимо за те, щоб переговори про зону вільної торгівлі з США були перезапущені. Переговори повинні відновитися після президентських виборів в США», — заявив Міттерленер.

За його словами, провал переговорів щодо TTIP свідчить про недовіру сторін. «Переважало враження, що європейська правова база розмита і підірвані стандарти. Але є і загальний страх збільшення міжнародної конкуренції», - сказав Міттерленер.

Він також зазначив, що Австрія виступає за угоду про вільну торгівлю з Канадою, зокрема, через додаток до діючого контракту юридично обов'язкових тлумачень.