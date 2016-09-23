Volkswagen отримав Шнобелівську премію з хімії за "дизельний скандал"

Німецький автовиробник Volkswagen отримав Шнобелівську премію 2016 року з хімії. Нагорода присуджена компанії по суті за «дизельгейт» - за «вирішення проблеми токсичності автомобільних вихлопів в атмосферу шляхом автоматичного включення очищення викидів під час тестування».

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26-та церемонія вручення премій відбулася ввечері 22 вересня в Гарвардському університеті. За традицією, нагороди вручаються вченим, які «змусили нас посміятися і задуматися», передають «Ведомости».

Премією в галузі репродукції відзначені дослідження нині покійного єгипетського медика Ахмеда Шафіка. Він вивчав наслідки для сексуального життя щурів від носіння вовняних, бавовняних і синтетичних трусів, а потім проводив аналогічні досліди на чоловіках.

Шнобелівка в галузі економіки дісталася групі учених з Нової Зеландії і Великобританії, які перевірили теорію сприйняття бренду як особистості на каменях.

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В галузі фізики нагорода була присуджена вченим з Угорщини, Іспанії, Швеції та Швейцарії, які відкрили, що ґедзі найменше кусають білих коней і що бабок притягують чорні могильні камені.

Якщо у вас свербить зліва, ви можете відчути полегшення, якщо будете дивитися в дзеркало і чесати таке ж місце праворуч, і навпаки, з'ясувала група вчених з Німеччини. Вони отримали Шнобелівську премію за медицину.

Премія в галузі фізіології відзначила опитування тисячі брехунів про те, як часто вони брешуть, і дослідження, чи можна вірити отриманим відповідям. Зокрема, виявилося, що по мірі дорослішання діти брешуть більше, досягають піку в підлітковому віці, а дорослі брешуть в середньому двічі в день, з роками показник знижується, якщо вони не збрехали.

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Шнобелівська премія миру була присуджена вченим з Канади і США за дослідження виявлення і сприйняття «псевдоглубокодумної нісенітниці». Вони оформляли беззмістовні набори слів як афоризми і мудрі вислови і вивчали їх сприйняття в інтернеті та у студентів, зазначає The Guardian.

В галузі біології премія присуджена британським дослідникам. Чарлзу Фостеру її дали за те, що він намагався вжитися в образи борсука, оленя, видри, лисиці і пташки (і, залежно від поставленої задачі, рив нори, тягав їжу з смітників і спав у чужих городах), а Томасу Туейтсу за винахід протезів кінцівок для імітації ходи козла і застосування їх у стаді (але не зустрів там, у стаді, розуміння).

Літературна премія дісталася шведу Фредріку Шебергу за автобіографічний тритомник «Шлях збирача мух», в якому він описував насолоду від збирання мертвих мух і ще не мертвих мух.

У сфері вивчення сприйняття нагорода знайшла японських вчених, які перевіряли, як бачить людина, якщо повернеться задом, нагнется і подивиться на те сами між ніг.