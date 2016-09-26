Близько 80% росіян визнають наявність економічної кризи в країні

Близько 80% жителів Росії визнають наявність в країні економічної кризи. Як пише газета "Коммерсант", про це свідчать результати проведеного "Левада-центром" опитування.

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Згідно з документом, чверть з цих 80% упевнені, що криза буде тривалою. Ще 21% опитаних вважають, що криза триватиме не менше двох років", 17% респондентів вважають, що криза триватиме "рік чи півтора". 32% громадян не змогли назвати конкретних термінів економічної кризи в Росії, а ще 4% дали менші терміни тривалості економічної кризи.

Майже половина росіян - 49% - впевнені, що ні у них, ні у членів їх сімей незабаром затримок зарплат не трапиться. 16% опитаних вважають, що затримки з оплатою праці можуть відбутися "протягом найближчих місяців, якщо нічого не зміниться". Ще 8% опитаних дають менш оптимістичні прогнози - затримки зарплат можуть початися протягом декількох тижнів. У той же час 17% стверджують, що затримують виплати зарплат вже зараз.

44% росіян впевнені, що звільнення через економічну кризу не трапиться. 20% - допускають звільнення в найближчі місяці, 8% - в найближчі тижні. 14% опитаних заявили, що скорочення вже йде.

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"При цьому з початку проведення опитувань на цю тему респонденти говорять про зростання цін на товари і послуги. Приміром, на думку 35% опитаних, ціни в порівнянні з цінами минулого року зросли на 15-30%, а 33% респондентів інфляцію сприймають на рівні 30-50%", - пише газета. Водночас, зазначає видання, громадяни Росії ставляться до кризи "дуже легко і не вважають її глибокою".

Як розповів заступник директора "Левада-центру" Олексій Гражданкін, для людей криза, яка зараз, порівняно з кризою 1998 року "не сприймається як критична".

"На думку може вплинути різке падіння рівня життя, а до невеликих коливань люди адаптуються",— підсумував він.