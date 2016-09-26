Кабмін приступив до розробки "дорожньої карти" цифрової євроінтеграції України

Україна почала розробку плану дій з приєднання до Цифрового співтовариства Європейського Союзу, основною метою створення якого є запровадження єдиних стандартів, а також лібералізація і контроль цифрового ринку в Європі.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Почали розробку дорожньої карти цифрового співтовариства Україна-ЄС разом із заступником голови Адміністрації президента Дмитром Шимківим, головою парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександром Данченко, директором департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку Оленою Мініч, експертами та громадськістю", - пише він.

Кубів зазначив, що розробка цього плану буде сприяти "цифровий євроінтеграції" України і, як наслідок, розвитку інновацій у нашій країні.

Читайте такожПриєднання до Цифрового співтовариства ЄС дозволить Україні в майбутньому залучити близько 5 мільярдів євро

Раніше перший віце-прем'єр повідомляв, що приєднання України до Цифрового співтовариства ЄС дозволить в середньостроковій перспективі залучити близько 5 мільярдів євро інвестицій. В ході сьогоднішнього засідання робочої групи (26 вересня) український уряд планував виробити чітку стратегію щодо приєднання до Цифрового спільноті. Наступна зустріч відбудеться у жовтні в Брюсселі (Бельгія).

Як повідомляв УНІАН, Цифрове співтовариство ЄС об'єднає 28 країн ЄС і 6 країн Східного партнерства, включаючи Україну. За словами Кубіва, приєднання до даного співтовариства дозволить "зняти кордони" між нашою державою та європейськими країнами, запровадити єдині стандарти і запустити спільні фінансові проекти.

На початку вересня єврокомісар з питань цифрової економіки та цифрового суспільства Гюнтер Еттінгер повідомив, що Європа готова інвестувати в розвиток своєї цифрової економіки 600-700 мільярдів євро (670-780 мільярдів доларів), частина з яких буде направлена в Україну.

Згідно доповіді "Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій - 2015", складеним Світовим економічним форумом (ВЕФ), Україна зайняла 71-е місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), піднявшись за рік на 10 позицій порівняно з показником 2014 року, коли Україна посідала 81-е місце. При формуванні рейтингу організація розрахувала Індекс мережевої готовності, що характеризує рівень розвитку ІКТ в 143 країнах світу.