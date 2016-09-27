Зростання світової торгівлі цього року знизиться до 7-річного мінімуму - СОТ
СОТ погіршила прогноз світової торгівлі в 2016-2017 роках.
Темпи зростання обсягу світової торгівлі в 2016 році складуть всього 1,7%, говориться в оновленому прогнозі Всесвітньої торгової організації (СОТ).
Раніше СОТ очікувала, що показник виросте на 2,8%, повідомляє Росбалт.
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"Нам потрібно вжити заходів для того, щоб це не стало довгостроковою тенденцією і не призвело до втрати робочих місць і сповільнення зростання світової економіки", - зазначив генеральний директор СОТ Роберту Азеведу.
Підвищення обсягу світової торгівлі стане мінімальним з 2009 року. Крім того, збільшення торгівлі вперше за 15 років буде нижчим за темпи зростання глобального ВВП, який, як очікує організація, збільшиться на 2,2%.
Прогноз на 2017 рік також переглянутий у бік пониження — тепер передбачається, що світова торгівля в наступному році зросте на 1,8-3,1%, а не на 3,6%, як говорилося в квітневому прогнозі.