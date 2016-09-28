У Росії за прикладом Білорусі хочуть ввести "податок на дармоїдство"

В уряді Росії обговорюється законопроект про введення платежу для працездатних громадян, не зареєстрованих офіційно на роботі, передає RNS.

«На сьогоднішній день є проект закону, який ініціативно пропонує сплату визначеного платежу... саме в бюджет суб'єкта Російської Федерації від працездатного населення, яке не відноситься до пільгових категорій», — повідомила віце-прем'єр РФ Ольга Голодець.

За її словами, який вигляд матимете платіж, поки обговорюється.

Читайте такожПредставник Білого дому заявив про можливе введення санкцій проти РФ через Сирію«Зараз розробляється проект закону, коли ті громадяни, які обрали для себе шлях «нероботи», повинні будуть внести платіж за фактичне використання соціальної інфраструктури. Такий проект закону є», - уточнила Голодець.

Вона зазначила, що питання опрацьовується Мінпраці.

«Проблема полягає в тому, що до непрацюючого населення відноситься працююче населення, тобто ми не бачимо ні в системі Пенсійного фонду, в системі податкової служби як платників заробітної плати», — пояснила Голодець.

У травні в Мінпраці заявляли, що на експертному рівні в Росії дивляться на досвід Білорусі, яка ввела «податок на дармоїдство».

Як повідомляв УНІАН, громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни та особи без громадянства, які отримали дозвіл на постійне проживання в Республіці Білорусь, в разі їх неучасті у фінансуванні державних витрат або участі в такому фінансуванні менше 183 календарних днів у податковому періоді визнаються платниками податку на дармоїдство (збору) на фінансування державних витрат.