Україна і США мають величезний потенціал для посилення співпраці - Гройсман

Україна і США мають давню історію стосунків і мають величезний потенціал для розвитку співробітництва, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.

"У нас величезний потенціал для посилення співпраці. Ваш візит стане прекрасним кроком для активізації нашої співпраці. Ми зацікавлені в тому, щоб американський бізнес, який працює в Україні, був успішним", - сказав Гройман.

При цьому він подякував уряду США за допомогу в рамках відносин з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом, а також за надання прямих кредитних гарантій для України.

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"Час, який у нас з'явилося завдяки запозиченням, ми маємо використовувати для проведення реформ, посилення макроекономічної стабільності і розвитку нашого потенціалу", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, США є одним з ключових торговельних партнерів України і входять в десятку найбільших. Разом з тим, обсяг інвестицій з США в Україну залишається незначним, і за цим показником США не входять навіть до десятки країн - найбільших інвесторів України. Разом з тим уряд США є одним з ключових кредиторів нашої країни. За останні два роки обсяг фінансової допомоги Україні по лінії уряду США перевищив 4 мільярда доларів. У період з 2014 по 2016 роки Україна отримала три лінії кредитних гарантій за 1 мільярд доларів кожна, які були конвертовані в євробонди.