Гройсман сподівається, що ЄС прийме рішення щодо безвізового режиму з Україною в жовтні

Україна сподівається на те, що рішення про надання нашій країні безвізового режиму з Європейським Союзом буде прийнято європейськими інститутами, як і планували, у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

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Туск відвідав Україну з нагоди 75-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру.

Коментуючи хід відносин між Україною та ЄС Гройсман зазначив: "Я хочу подякувати за всебічні зусилля, що додаються, щоб відстоювати ті цінності, які є фундаментом для сучасної Європи і демократії. Ми (Україна - УНІАН) продовжуємо реформи, і для нас важливим питанням є запровадження безвізового режиму. Я сподіваюся на те, що в жовтні це рішення буде прийнято європейськими інститутами. Україна зі свого боку виконала всі вимоги".

Крім того, Гройсман нагадав, що Київ очікує остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.