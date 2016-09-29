Рівень безробіття в Індії досяг 5-річного максимуму

Рівень безробіття в Індії виріс в 2015-2016 роках до 5%, що стало найвищим показником за останні п'ять років, передає ПРАЙМ.

Міністерство праці Індії з 2010 року щорічно публікує масштабні дослідження ринку праці країни. Перше дослідження охоплювало 28 штатів і союзних територій (всього - 36). Потім охоплення стало повним. Польові дослідження для останньої, п'ятої доповіді збиралися в період з квітня по грудень 2015 року, в рамках опитування було охоплено 156 тисяч домогосподарств. Безробітним у рамках дослідження вважається громадянин країни старше 15 років, який безуспішно шукав роботу понад півроку за рік, що передував опитуванню.

Читайте такожІндійська Go Airlines має намір купити у Airbus близько 70 літаків на $7,5 мільярдаЗберігається розрив у рівні працевлаштування в сільських та міських районах. У перших безробіття становить 5,1%, в останніх - 4,9%. Також не подолано гендерний розрив: жінки більше страждають від безробіття як в сільських районах (7,8% проти 4,2% у чоловіків), так і в міських (12,1% проти 3,3%). Але при цьому рівень безробіття як серед чоловіків, так і жінок у містах дещо знизився порівняно з даними попередніх років.