Розенко повідомив, коли Україна перейде на страхову медицину

Україна в рамках медичної реформи почне перехід до страхової медицини в 2017 році і завершить реформу до 2020 року, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"За нашою програмою, повний перехід до страхової медицини і медична реформа повинні відбутися протягом трьох років. Щоб це не було шоком ні для людей, ні для лікарської спільноти", - цитує Розенко прес-служба.

Як зазначив Розенко, перші кроки у реформі вже зроблені, оскільки в країні почав впроваджувати принцип "гроші ходять за людиною". Він направлений не на утримання певного числа лікарняних ліжок, а на фінансування послуг, що надаються пацієнтам.

"Цей процес відбувається непросто і болісно. У тому числі не до кінця сприймається він і медичним співтовариством, адже належить пройти через конкуренцію, підвищити якість послуг", - цитує Розенко прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2016 року голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець внесла на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування з 1 січня 2018 року.

Запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, на думку автора законопроекту, що передбачає за рахунок цільових страхових внесків з доходів громадян формувати кошти на медичне забезпечення. Це повинно забезпечити безоплатне надання застрахованим особам медичних послуг при настанні страхового випадку в обсязі і на умовах, передбачених програмою страхування на всій території України.