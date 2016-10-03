Кабмін ввів до складу правління Пенсійного фонду голову Держслужби праці

Кабінет міністрів ввів до складу правління Пенсійного фонду голову Державної служби з питань праці Романа Чернегу, вивівши зі складу правління колишнього главу Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу, проти якого за зверненням президента з лютого 2016 року ведеться антикорупційне розслідування.

Відповідна постанова від 27 вересня поточного року розміщено на сайті уряду.

Також даною постановою змінено посади двох членів правління Пенсійного фонду. Сергій Діденко вказаний як заступник директора департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів, а Сергій Українець – заступник голови профспілки працівників нафтової і газової промисловості.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, діюча в Україні пенсійна система є застарілою, нечіткою, незрозумілою та несправедливою, а тому потребує термінового реформування для того, щоб вчасно і стабільно забезпечувати виплати.

Пенсійний фонд України завершив фінансування вересневих пенсій на суму 21 мільярд гривень.

Видатки Пенсійного фонду і державного бюджету України на виплату пенсій в 2015 році склали 262,2 мільярда гривень, що на 9,2% більше витрат 2014 року.

Кабінет міністрів України 10 березня 2016 року затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з держбюджету – 145 мільярдів гривень. Ця дотація покриє в тому числі і дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярда гривень.