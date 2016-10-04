Більше 90% держзакупівель в Prozorro є допороговими - Мінекономрозвитку

Понад 90% державних закупівель в Prozorro є допороговими (до 200 тис. грн для товарів і послуг, до 1,5 млн грн для робіт), хоча закон про держзакупівлі не зобов'язує здійснювати їх через електронну систему.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

«Вже зараз більше 90% закупівель в Prozorro - це саме допорогові торги. Тобто, замовники не зобов'язані, але все одно вибирають Prozorro, замість того, щоб піти і купити безпосередньо в магазині або у постачальника», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку вважають, що така ситуація свідчить про зручність системи.

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«Це красномовно підтверджує зручність і ефективність Prozorro, державні замовники з кожним днем знаходять у ній все більше переваг для себе. Деякі з них завдяки Prozorro економлять мільйони», - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, економія бюджетних коштів завдяки використанню системи державних закупівель Prozorro перевищила 4 млрд грн.

Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, в 2017 році - 50 млрд грн.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.