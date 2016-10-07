Росія готується до збереження санкцій США і Євросоюзу до 2020 року

Уряд РФ під час формування федерального бюджету на 2017-2019 роки виходить з обережних економічних прогнозів та збереження санкцій на цей термін, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

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"Під час формування проекту ми (бюджету на 2017-2019 роки - ред.), як власне вже неодноразово обговорювали, виходимо з обережної оцінки економічної ситуації на світових ринках, з консервативної оцінки. Зокрема, через досить низьку траєкторію цін на нафту в межах 40 доларів за барель марки Urals протягом всіх трьох років та через можливе збереження санкцій до кінця прогнозного періоду", - заявив Медведєв, передає Прайм.

Він констатував, що припущення про продовження санкцій проти РФ на 2019 рік є негативним для російської економіки. "Але під час підготовки таких важливих для країни документів, як бюджет, краще виходити з таких консервативних і не цілком сприятливих припущень, ніж розраховувати на якісь більш оптимістичні сценарії", - підкреслив Медведєв.

Санкції Заходу проти РФ у відповідь на анексію Криму діють з літа 2014 року.