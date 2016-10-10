Американські інвестори розповіли торгпреду, чого очікують від України

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова торгового представника Наталія Микольська за результатами засідання Українсько-американської ради з торгівлі й інвестицій у Вашингтоні.

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«Перш за все представники США очікують від України податкової стабільності, впровадження захисту інтелектуальної власності та поліпшення бізнес-клімату (зокрема, продовження роботи в напрямі розумного регулювання)», - сказала Микольська.

За її словами, прихід інвестицій в Україну безпосередньо пов'язаний з ходом воєнних дій на сході країни.

«Війна повинна стати акселератором реформ, щоб коли вона закінчиться, іноземні інвестори були готові зайти на наш ринок», - наголосила торговий представник.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація, до якої ввійшли, зокрема, заступники міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів і Наталія Микольська, в рамках засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій у Вашингтоні обговорила з торговим представником США Майклом Фроманом питання протидії торгової агресії з боку Росії в рамках Світової організації торгівлі.

Також сторони обговорили імплементацію українсько-американської дорожньої карти з питань підвищення привабливості бізнес-клімату в Україні й визначили стратегічні напрями її подальшої реалізації.