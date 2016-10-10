Правоохоронці розкрили схему нелегального вивезення тютюнових виробів до ЄС

Як повідомляється на сайті Мінфіну, розкриття схеми стало результатом однієї з перших масштабних операцій центру, який розпочав активну роботу у вересні. Зокрема, співробітники центру виявили близько 450 тис. пачок сигарет на суму 7,5 млн грн.

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«Задоволений першими результатами центру, який запрацював фактично місяць тому. Зараз дуже важливо не зупинятися, а рухатися вперед. Переконаний, що таких випадків досить багато. І наше завдання - боротися з контрабандою, виявляти якомога більше таких схем і таким чином викорінювати корупцію», - сказав з цього приводу міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на початку вересня в рамках реформи роботи Митної служби запустив роботу перших міжвідомчих груп за участю представників МВС, Нацполіції, Держприкордонслужби та ДФС, завданням яких буде боротьба з контрабандою на кордоні і порушеннями митного законодавства.

За оцінками уряду, подолання корупції на митниці і контрабанди дасть змогу щорічно збільшувати надходження до бюджету на 50 млрд грн на рік, у зв'язку з чим реформу митниці було оголошено одним із пріоритетів роботи економічного і силового блоку уряду.