Міжнародна організація праці допоможе боротися з тіньовою зайнятістю в Україні

Про це під час презентації проекту МОП "Посилення системи інспекції праці та механізмів соціального діалогу" повідомив директор групи технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн центральної та східної Європи Антоніо Граціозі.

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"У рамках цього проекту ми сподіваємося посилити спроможність Державної служби праці виявляти неформальну зайнятість та вживати превентивних заходів для боротьби з нею. Наш проект дасть інструменти для боротьби з нею, зокрема, передбачається навчання співробітників Держслужби праці та посилення її інституційних можливостей скорочення частки тіньової економіки в країні", - сказав Граціозі.

У той же час, він зазначив, що тіньова економіка - це складна проблема, яка потребує застосування комплексних заходів. Необхідно також знижувати тиск на бізнес і полегшувати умови для легальної діяльності компаній. Також Граціозі зазначив, що необхідно посилити використання аналізу даних, які збирають держоргани, для виявлення невідповідностей, які можуть свідчити про тіньову зайнятість. Ще одним стимулом легалізації бізнесу для компанії повинна стати можливість вести бізнес з європейськими компаніями.

"Звичайно, Державна служба праці повинна продовжувати перевірки для виявлення неформальної зайнятості, що є важливим елементом скорочення частки тіньової економіки",- додав Граціозі.

Він зазначив, що більша частка тіньової економіки чинить додатковий тиск на ті компанії, які працюють у відповідності із законодавством і офіційно оформляють працівників, оскільки їм складніше конкурувати через більш високі податкові витрати. За словами Граціозі, істотні проблеми з тіньовою зайнятістю в Україні спостерігаються аграрному секторі.

Також Граціозі повідомив, що міжнародні організації та країни-донори активніше включаються у реформування сфери праці в Україні. «Мені здається, що донори були досить обережними в останні кілька років, очікуючи, поки мине політична і військова нестабільність. Тепер ми бачимо важливі приклади більш активної роботи донорів у країні. Вже була отримана допомога від Швеції, також незабаром ми очікуємо підписання проекту з Канадою про виділення коштів на підвищення безпеки праці у гірничо-видобувній промисловості і, звичайно, ведеться активна робота з Євросоюзом у сфері підтримки реформування інспекцій у сфері праці», - сказав Граціозі.

Заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич зазначив, що для посилення боротьби з тіньовою зайнятістю необхідно ухвалити зміни до трудового законодавства. «Ми сподіваємося на те, що ближчим часом все ж таки буде прийнятий (у другому читанні - УНІАН) новий Трудовий кодекс України», - сказав Іванкевич.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держслужби праці близько 30% українців, які працюють у тіні, або від 900 тис. до 1,2 млн осіб, зайняті в аграрному секторі при тому, що загалом на сільгосппідприємствах України трудяться приблизно 2 млн осіб.

Усього, за словами голови Держслужби праці Романа Чернеги, в Україні в тіні працюють близько 3-4 млн осіб. Чернега також повідомляв, що у зв'язку з прийняттям у грудні минулого року змін до Податкового кодексу, які практично наполовину скоротили податки на фонд оплати праці, Держслужба праці проводить роботу з бізнесом щодо легалізації праці найманих працівників. За словами чиновника, це, з одного боку, збільшить надходження до держбюджету, а з другого – дасть працівникам можливість отримувати належний соціальний захист.