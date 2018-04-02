Павло Мороз: Зараз нотаріусу пропонують здійснити незаконну реєстрацію. Кажуть, заплатиш штраф у 340 гривень і можеш працювати далі

Проблема рейдерства в Україні була завжди актуальною. Але останнім часом активність рейдерів набула в державі загрозливих масштабів. Тільки минулого року рейдери здійснили понад 3000 атак на вітчизняний бізнес. І практично усі атаки були успішними.

Не останню чергу це сталося і тому, що зловмисники змогли скористатися реформою зі спрощення ведення бізнесу – тепер їм достатньо ночі, щоб перереєструвати компанію чи нерухомість на себе. Зазвичай, у рейдерських атаках не обходиться без участі нотаріусів та державних реєстраторів.

Однак прийнятий нещодавно парламентом новий «антирейдерський» закон тепер значно посилює відповідальність нотаріусів і передбачає позбавлення їх ліцензії.

Окрім того, новий закон дає можливість притягувати до кримінальної відповідальності не тільки безпосередніх учасників рейдерської атаки, а також її замовників.

Принаймні, таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив заступник міністра юстиції Павло Мороз.

Павле Олександровичу, нещодавно Верховна Рада прийняла «антирейдерський закон». При цьому депутати зробили це, на диво, швидко, враховуючи те, що законопроекту навіть не було у порядку денному. Як вдалося так швидко його провести? Адже декілька тижнів назад профільний Комітет з питань економічної політики був проти його схвалення

У комітету в основному були не зауваження, а пропозиції додати щось нове у законопроект. Прийняття цього закону вигідне всім парламентарям. Маю сказати, що до кожного депутата Верховної Ради, мабуть, не один раз турбували через рейдерське захоплення. Тому ми мали підтримку майже всіх фракцій! Зазвичай підтримує коаліція, а опозиціонери проти. А тут 271 «За» і 20 «Утримались».

Які основні новації вносить закон?

Перше – це введення кримінальної відповідальності державних реєстраторів (бізнесу та нерухомості – УНІАН). За будь-які порушення, які вони можуть робити, їх можна притягнути до кримінальної відповідальності на термін до 8 років.

По-друге, розширили поняття злочину в темі рейдерства. Раніше кримінальна відповідальність за рейдерство була, але норма не була чітко прописана. Ми це виправили. Тепер відповідальність буде не лише у реєстратора, а й у заявника, замовника та організатора рейдерського захоплення. Також передбачено кримінальну відповідальність за підробку документів.

Адміністративна відповідальність посилилась?

Так, тепер розмір адміністративної відповідальності буде 8500 гривень. Сьогодні це 340 гривень.

Але ця сума не здається замалою? Адже рейдерські захоплення можуть бути на мільйони гривень.

Звісно, але якщо буде грубе правопорушення, то буде вже кримінальна відповідальність з конфіскацією майна.

Яким чином тепер буде захищена власність від рейдерства?

Законом вноситься можливість заборонити реєстраційну дію за ініціативою власника бізнесу або нерухомості. Зараз заборонити це можна лише рішенням суду. Після початку дії закону реєстратор буде зобов’язаний зайти в реєстр і перевірити, хто є власником бізнесу чи нерухомості. Після цього реєстратор має миттєво проінформувати цю особу про те, що є спроба провести реєстраційну дію. Якщо зацікавлена особа не знає про це, то вона має подати заяву на заборону цієї дії.

І яким чином реєстратор буде це робити? Тому що зараз деякі підприємці ранком, вдень і ввечері перевіряють, чи не змінився реєстр по компаніям без їх відома.

Механізм буде прописаний у підзаконному акті. Я вважаю, що це буде два способи: смс-повідомлення та електронна пошта. Може бути і офіційна пошта, але це дуже довго. І ми хочемо, щоб заяву на заборону реєстраційної дії також можна було подати в електронному вигляді.

Які схеми рейдерства буде неможливо реалізувати після прийняття закону?

З 2002 року існувала схема реєстрації бізнесу чи нерухомості на підставі підробного або неіснуючого рішення суду. Після прийняття закону це буде просто неможливо. Ми передбачили взаємодію наших реєстрів з реєстром судових рішень. Тобто судове рішення буде автоматично підтягуватись до відповідного реєстру. Якщо воно не підтягується – значить його там просто немає.

Але є нюанс. Так як зараз судовий реєстр ще неповний, то реєстратор має звернутися до суду і отримати це рішення, якщо не бачить його в реєстрі. Якщо відповідь суду позитивна – то все добре і можна продовжувати перереєстрацію майна.

А якщо хтось прийде до реєстратора із підробним підписом власника бізнесу?

Зараз, щоб провести певну реєстрацію складу учасників, зміну керівника чи місцезнаходження підприємства, документи, які подаються до реєстратора, взагалі не підлягають нотаріальному посвідченню. Ми вводимо обов’язкове нотаріальне посвідчення підписів голови та секретаря зборів товариства або учасників, які прийняли якесь рішення, та статуту. Цим ми вводимо запобіжники.

Це ж може ускладнити процедури ведення бізнесу? На тому самому рейтингу Doing Business, це може негативно відобразитися.

Це дуже важливе питання. Я поділяю цю думку. Але що важливо для іноземного інвестора чи будь-якого власника бізнеса? Для нього важливі дві речі: простота адміністративних послуг і захищеність права власності. Якщо захист на рівні, але адміністративні послуги не дуже легкі, є певні перепони, інвестувати будуть. Тим паче витрати зростуть всього на 100 гривень. А якщо у нас дуже спрощені адміністративні послуги, але є ризик втрати об’єкту протягом години, жодна людина у здоровому глузді не вкладе і копійки в нашу країну.

І я не думаю, що це дуже вплине на рейтинг Doing Business. Може на одну сходинку чи дві ми знизимось. Але у порівнянні з тим, на скільки підвищиться рейтинг захищеності власності, це не має великого значення.

А сам бізнес підтримав такі ініціативи?

Бізнес дуже підтримує. Більш того, були представники бізнесу, які пропонували ввести додаткове нотаріальне посвідчення відступлення частки компанії, але була критика з іншого боку і ми відмовились від цього.

Які ще проблеми із захистом власності у нас існують?

Були випадки, коли казали, що наші реєстри «зламані», хтось вкрав ключі державних реєстраторів і вночі проводив певні процедури. Дійсно, злочинці під чужими ключами проводили реєстраційні дії. Але де вони їх брали? Хакери брали незахищений комп’ютер нотаріуса чи реєстратора, «зламували» його і копіювали ключі. Ми говоримо про комп’ютери, де не було відповідного рівня технічного захисту або, але я не можу це стверджувати, дехто з нотаріусів щось робив у комп’ютері, дозволяючи хакеру легко отримати ключі.

Тепер ми законом зобов’яжемо реєстраторів і нотаріусів замінити ключі. По суті вони будуть такі самі, але будуть знаходитися на незалежному від комп’ютера технічному пристрої. Якщо хакер навіть «зламає» комп’ютер, до цього пристрою він не отримає доступ ніколи.

Це технічно важко реалізувати?

Ні, не важко. Такі ключі діють у багатьох європейських країнах. Я навіть не розумію, чому ці ключі діяли у нас в такому вигляді, що це легко було зробити. У країнах Європи хакерських атак на нові ключі не було, тому що зробити це неможливо.

Тому, щоб вкрасти ключ, потрібно буде зробити це фізично, тобто забрати цей пристрій.

Які ще додаткові ідеї має Мінюст, щоб підвищити захист власності до європейського рівня?

Додаткові ідеї потрібно ще вивчити, подивитися, як вони вплинуть на Doing Business. Ми зараз створюємо робочу групу для цього.

Про що саме йде мова? Які є плани?

Ми говоримо про певні речі, пов’язані із страхуванням відповідальності нотаріусів. Але я розумію, що нотаріальна спільнота категорично проти цього. Такі ідеї потрібно додатково вивчати.

Та і прийнятий закон повністю всіх задовольняє. Наприклад, зараз притягнути нотаріуса до відповідальності за помилки чи злочини при державній реєстрації складно, а відповідно до нового закону це зробити простіше.

Тобто питання з підкупом нотаріусів вирішено?

Авжеж вирішено! Зараз до нотаріуса приходять і пропонують здійснити незаконну реєстраційну дію. Говорять, ну заплатиш адмінштраф у 340 гривень, анулюють доступ до державного реєстру, але залишать свідоцтво. Можна працювати далі.

Тепер після прийняття закону він, скоріше за все, відмовиться, так як можуть позбавити свідоцтва. А його дуже важко отримати – свідоцтво на рік отримують близько 20 нотаріусів по всій країні. Тому нотаріус багато разів подумає перед тим як здійснювати порушення.

А якщо вже трапилося рейдерське захоплення, які дії в першу чергу власник має здійснити, щоб повернути своє майно?

Перше – звернутися до Національної поліції, тому що це злочин. По-друге, так як рейдерське захоплення без реєстратора неможливо, звернутися до суду і оскаржити його дії. Але можна звернутися до Комісії Мінюсту, що розглядає скарги на реєстраторів (почала працювати з січня цього року – УНІАН), адже ми розглядаємо скаргу протягом 30 днів, а суд може це робити протягом півроку.

Після розгляду порушень Комісія може скасувати реєстраційну дію і власність повертається. Якщо інша сторона думає, що у неї є права на цю власність, то нехай звертається до суду. По результатам роботи, приблизно у 95% випадків рішення Міністерства юстиції не оскаржують в суді.

На скільки швидко потрібно це все зробити, щоб рейдери не могли скористатися майном?

До Комісії можна звернутися протягом 30 робочих днів з моменту вчинення реєстраційної дії, але ми цей термін збільшили законом до 60 днів. Були випадки, коли ми відмовляли у скарзі, так як вона не відповідала вимогам. Там всього 6 простих вимог і я не розумію, чому роблять ці помилки. Хтось подає скаргу і не ставить дату або не засвідчує належним чином копії потрібних документів (підпис, ініціали і печатка).

І через ці дрібниці Комісія відмовляє?

Це не дрібниці. Не належним чином оформлена скарга може бути підставою для оскарження в суді і прийнятті відповідного рішення. Тому ми подовжили термін до 60 днів, щоб у громадян був час виправити. Цього часу вже буде достатньо.

Скільки скарг всього в цьому році отримала Комісія?

Було розглянуто по суті приблизно 500 скарг. Із них близько 220 скарг задоволено.

А рейдери подавали скарги в Комісію?

Так. Із 280 скарг, по яким Комісія відмовила, приблизно 100 було від рейдерів.

Цікаво, що рейдери намагаються за допомогою Мінюсту захопити майно.

Так, але я не пам’ятаю випадків, щоб Комісія задовольнила скаргу, а потім виявилося що її подали рейдери.

Тобто ви можете запевнити підприємців, що їх власність ніхто не захопить?

Прийнятий закон повністю унеможливить реалізацію тих рейдерських схем, які існують зараз. Гарантувати, що не з’являться нові – неможливо. Але в чому я можу запевнити, що після прийняття закону рейдерські схеми буде дуже і дуже важко реалізувати.

Віталій Чуйко