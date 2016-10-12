Гройсман пообіцяв допомогу підприємствам, які відкривають нові робочі місця

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв всебічну допомогу підприємствам, відкриває нові робочі місця і створює національний продукт. Як повідомили в прес-службі уряду, про це глава Кабміну сказав у ході відвідування металургійного гіганта "Арселорміттал Кривий Ріг".

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"Дуже важливо, щоб влада не закривалася в кабінетах, а йшла до людей, на підприємства, в реальний сектор, який живе реальним життям і яким потрібна підтримка. Ми - найняті менеджери повинні працювати на тих, хто створює національний продукт, - цитує прес-служба Гройсмана. - Кожен день я буду їздити по підприємствах, які відкривають нові виробництва, нові робочі місця. Я буду демонструвати повну підтримку таким підприємствам і буду завжди цікавитися тим, як вони живуть, ніхто їм не заважаємо, ніж держава може допомогти їм у розвитку".

Раніше Гройсман повідомив, що на наступному засіданні уряду буде остаточно сформований Офіс просування інвестицій, який стане точкою входу для інвесторів - зовнішніх і внутрішніх, а також майданчиком для обговорення та вирішення проблем промисловців.