У Кабміну достатньо політичної волі для проведення реформ у країні - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що у нього особисто та уряду в цілому достатньо політичної волі для проведення необхідних структурних змін і реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації оновленої структури підтримки реформ, зокрема створення спеціалізованих команд для підтримки реалізації реформ і Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

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За словами Гройсмана, за 25 років в Україні не було зроблено необхідних структурних змін і реформ, які б дали країні відкрити власний економічний потенціал і забезпечити соціальну справедливість.

"Хочу підкреслити: що стосується політичної волі (для проведення змін - УНІАН), то у нашого уряду і в мене особисто як прем'єр-міністра з цим ніяких проблем немає", - сказав він.

Гройсман також підкреслив, що на швидкість реформ впливає якість пропонованих рішень, а не їх кількість.

"Якщо ми робимо реформу охорони здоров'я, то ми маємо зрозуміти, що її метою є зниження захворюваності, зниження смертності, підвищення профілактики хвороб, доступність охорони здоров'я", - пояснив голова уряду.