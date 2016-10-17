Україні залишається лише рік для проведення реформ - Бальцерович

Україні залишається рік для проведення фундаментальних реформ, оскільки надалі в країні почнеться передвиборний сезон, і прийняття стратегічно важливих рішень буде значно ускладнено.

Про це сказав співголова Стратегічної групи підтримки реформ при президенті і прем'єр-міністрі України Лешек Бальцерович.

"Реформи треба робити швидко. Цей рік (2017-ий - УНІАН) останній перед виборами для України. Чим пізніше (впроваджувати реформи - УНІАН), тим буде важче", - сказав Бальцерович.

При цьому він підкреслив, що дуже важливо приймати рішення пакетно.

"Так, ефект від прийнятих рішень буде очевидніше. І в деяких сферах він буде помітний ще до виборів. І для України так краще, - сказав Бальцерович. - В Україні починається економічне зростання. І те, як швидко і довго він триватиме, залежить від реформ, від швидкого їх впровадження. І тут відповідальність переходить до влади. Але час для України закінчується".

Читайте такожАвтор "польського економічного дива" радить Україні пакетні реформи

Раніше Бальцерович зазначав, що Україна може вже в середньостроковій перспективі демонструвати зростання ВВП на 5-6% в рік при умові, що вже зараз почне швидко і комплексно змінювати економіку і систему державного управління. Ключовими реформами, на його думку, повинні стати боротьба з корупцією, спрощення податкового адміністрування та скасування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб, подальше поліпшення корпоративного управління в секторі держкомпаній, прозора приватизація, дерегуляція, реформа охорони здоров'я, коли фінансування орієнтується на пацієнта, а не на кількість лікарень, а також земельна реформа.

Уряд прогнозує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1%, а в 2017 році – на рівні 3%. Надалі щорічне зростання очікується на рівні не менше 4% ВВП. Разом з тим, за оцінками експертів, Україна при належному обсязі інвестицій і зростанні промислового виробництва може демонструвати більш значне зростання – на рівні 6-7% на рік.