В уряді повідомили, хто очолить команду підтримки реформ

Оновлену команду (Офіс) підтримки реформ при Кабінеті міністрів України, створеної при безпосередньому фінансовому та консультаційному участю Європейського банку реконструкції і розвитку та Представництва ЄС в Україні, очолить міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

Про це сказав сам міністр, представляючи механізм роботи оновленої команди.

Він підкреслив, що створення Офісу реформ - це завершення архітектури впровадження реформ в Україні.

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"Офіс буде складатися з 18 осіб, які будуть закріплені за напрямами. Ми попередньо обговорили можливість розділити його на три структури, але очолить його міністр Кабінету міністрів. Чому це важливо? Щоб ми уникнули можливих неузгодженостей між Секретаріатом і Офісом реформ", - сказав Саєнко.

Як повідомляв УНІАН, першим напрямком роботи Офісу підтримки реформ стане трансформація управління по лінії Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства інфраструктури України. Надалі робота команди може бути розширена на інші міністерства та місцеві органи влади. Завданням команди стане поліпшення, перш за все, системи державного управління - як в окремих галузях, так і в цілому по країні.