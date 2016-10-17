В уряді повідомили, хто очолить команду підтримки реформ
Офіс підтримки реформ очолить міністр Кабміну Олександр Саєнко.
Оновлену команду (Офіс) підтримки реформ при Кабінеті міністрів України, створеної при безпосередньому фінансовому та консультаційному участю Європейського банку реконструкції і розвитку та Представництва ЄС в Україні, очолить міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.
Про це сказав сам міністр, представляючи механізм роботи оновленої команди.
Він підкреслив, що створення Офісу реформ - це завершення архітектури впровадження реформ в Україні.
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"Офіс буде складатися з 18 осіб, які будуть закріплені за напрямами. Ми попередньо обговорили можливість розділити його на три структури, але очолить його міністр Кабінету міністрів. Чому це важливо? Щоб ми уникнули можливих неузгодженостей між Секретаріатом і Офісом реформ", - сказав Саєнко.
Як повідомляв УНІАН, першим напрямком роботи Офісу підтримки реформ стане трансформація управління по лінії Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства інфраструктури України. Надалі робота команди може бути розширена на інші міністерства та місцеві органи влади. Завданням команди стане поліпшення, перш за все, системи державного управління - як в окремих галузях, так і в цілому по країні.