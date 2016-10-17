Бальцерович розповів, завдяки чому Україна уникла економічного краху

Після зустрічі Лешек Бальцерович в інтерв'ю журналістам наголосив, що два роки тому в Україні була дуже важка економічна ситуація через «спадщину» Януковича і економічну агресію Росії: «Те, що була введена заборона експорту України до Росії, - це був великий удар, який викликав рецесію. І в цих важких обставинах була загроза краху і бюджету, і банківської системи. І завдяки політиці уряду Арсенія Яценюка цей крах не стався».

«Було важко, я знаю, це було важко. І через удар Росії, і спадщину економіки. А тепер в цьому році починається повільне економічне зростання, яке може бути і повинно бути укріплене реформами, які не є болючими для суспільства», - сказав він. Він навів приклад демонополізації і приватизації, продовження реформи газового сектора.

Ці реформи, за словами Лешека Бальцеровича, «болючі для деяких груп інтересів, які захищають свої привілеї»: «Не треба дозволяти їм це робити».

«Найголовніше - що почалося економічне зростання, воно потребує зміцнення - зміцнення шляхом реформ, які не болючі для суспільства», - додав Лешек Бальцерович.