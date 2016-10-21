Кабмін звільнив заступника міністра економрозвитку Клименко

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлію Клименко, займала свою посаду з квітня 2015 року.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №761.

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"Звільнити Клименка Юлію Леонідівну з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату за власним бажанням", - йдеться в документі.

Клименко прийшла в Мінекономрозвитку разом з командою колишнього міністра Айвараса Абромавичуса. До призначення вона працювала на посаді генерального директора девелоперської компанії Cantik Enterprises, була комерційним директором Dragon Development, директором компанії "Славутич" і керівником торгового відділу фондової біржі ПФТС.