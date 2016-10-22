Бельгійський регіон продовжує блокувати вільну торгівлю між ЄС і Канадою
Після багатогодинних переговорів керівникам Євросоюзу не вдалося підготувати до підписання з Канадою Всеосяжної угоди про торговельно-економічне співробітництво (CETA), її, як і раніше, блокує бельгійський регіон Валлонія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Міністр торгівлі Канади Христя Фріланд заявила після переговорів у Брюсселі, що через внутрішньоєвропейські розбіжності, Євросоюз зараз не здатний до підписання міжнародних угод.
"Для мене і для Канади очевидно, що Євросоюз не здатний укласти міжнародну угоду навіть з країною з європейськими цінностями, такою як Канада. Канада розчарована, я особисто дуже розчарована", - сказала Фріланд.
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У Валлонії заявили, що не готові поки допустити угоду з Канадою, яка, за словами представника цього регіону, вигідна підозрілому заокеанського бізнесу.
"На цьому етапі документ для нас це ще недостатній. Ми чітко заявляємо вже протягом року, що у нас претензії до арбітражного механізму, який може бути використаний транснаціональними компаніями, що працюють в Канаді. Вони не є насправді канадськими компаніями. Ми вважаємо, що досягнутий прогрес недостатній", - зазначив глава адміністрації Валлонії Поль Маньет.
У свою чергу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив надію, що угода все-таки буде схвалена усіма національними і регіональними парламентами.
Він розраховує, що CETA вдасться підписати на саміті ЄС-Канада 27 жовтня.