ЄС дав Бельгії час до кінця 24 жовтня для прийняття рішення щодо ЗВТ з Канадою - ЗМІ

В іншому випадку саміт ЄС-Канада, на якому 27 жовтня мала були підписана угода, буде скасовано, повідомило неназване джерело в колах ЄС агентству Reuters, передає РБК-Україна.

Відзначено, що у президента Європейської Ради Дональда Туска 24 жовтня буде розмова з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем. Відповідно, прем'єр Канади Джастін Трюдо зможе вирішити, летіти йому в Брюссель на підписання угоди.

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"Але якщо Мішель не зможе гарантувати Туску, що Бельгія підтримає підписання угоди саміт ЄС-Канада буде перенесено на невизначений термін", - передає агентство.

При цьому, за словами джерела, ні ЄС, ні Канада не готові відмовитися від договору, який напрацьовувався роками.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівникам Євросоюзу не вдалося підготувати до підписання з Канадою Всеосяжної угоди про торговельно-економічне співробітництво (CETA), його як і раніше блокує бельгійський регіон Валлонія.

У Валлонії заявили, що не готові поки допустити угоду з Канадою, яка, за словами представника цього регіону, вигідна підозрілому заокеанському бізнесу.