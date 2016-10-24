Порошенко вніс зміни до кадрового складу Нацради реформ

Президент України Петро Порошенко своїм указом вніс зміни в кадровий склад Національної ради реформ - консультаційного органу при голові держави, що відповідає за випрацювання ключових перетворень в економічному і політичному житті держави. Указ опублікований на президентському сайті.

Зокрема, Порошенко ввів до складу Нацради міністра Кабміну Олександра Саєнко, одночасно виключивши зі складу ради екс-міністра економрозвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

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Крім того, за рішенням голови держави до складу Нацради увійшли народні депутати Максим Бурбак ("Народний фронт") та Ігор Гринів ("Блок Петра Порошенко"), глава Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук (за згодою), президент Американської торговельної палати Андрій Гундер, голова Спілки українських підприємців В'ячеслав Клімов, голова ради експортерів Фонду сталого розвитку Владислава Рутицька.

При цьому із складу Нацради вийшли директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, засновник громадської ініціативи "Об'єднання українських випускників зарубіжних університетів "Професійний уряд" Даниїл Пасько, співзасновник ГО "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова Країна" Валерій Пекар, екс-заступник голови НБУ Владислав Рашкован.

Національна рада реформ почав роботу в серпні 2014 року. Розкладу засідань Нацради немає, проте він повинен збиратися не менше 6 разів на рік або частіше - в залежності від необхідності і доцільності.