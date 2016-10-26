Порошенко анонсував стрибок України в рейтингу Paying Taxes на 30 позицій

«Я хотів би послатися на результати Paying Taxes ranking - загальний рейтинг, який формується Світовим банком і PricewaterhouseCoopers. Якщо ви подивитеся на цей рейтинг, то ви зможете побачити, що у 2012, 2013 роках ми мали цифри 164, 181. На 181-му місці була Україна - це одне з останніх місць з податкового клімату в світі. Це часи Клименка, Януковича, Арбузова, коли ПДВ підтримував корупцію в країні», - сказав президент.

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За його словами, на сьогоднішній день за рік Україна вже піднялася на 73 сходинки.

«Я провів необхідні консультації з експертами, вони стверджують, що якщо всі новації з податкового адміністрування будуть запроваджені - Україна може твердо розраховувати ще на 30 сходинок. Це означає, що ми будемо перебувати у верхній половині списку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко раніше заявив, що Україна піднялася до 80-го з 83-го місця в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового Банку - Doing Business.