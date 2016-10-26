На Вінниччині припинилась негативна тенденція до згортання малого бізнесу

«За даними моніторингу, протягом 9 місяців поточного року кількість суб’єктів господарювання, які припинили діяльність, зменшилася в 2,2 рази порівняно з відповідним періодом 2015 року. В області припинилась негативна тенденція до згортання малого бізнесу»,- повідомив на виїзній колегії ОДА у м. Гайсин голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій .- Водночас, у січні-вересні 2016 року започаткували діяльність 6395 новостворених суб’єктів господарювання, що на 20,3% більше відповідного періоду 2015 року, із яких 1117 – юридичні особи (на 21,1% більше) та 5275 – фізичних осіб-підприємців - на 20,1% відповідно».

За словами керівника Вінниччини,сьогодні майже третина надходжень до місцевого бюджету (29%) - це податкові надходження від діяльності суб’єктів малого бізнесу.І ці надходження в порівнянні з 2015 роком зросли на 44,3%, або на 291,3 млн.грн., що становить 949,3 млн.грн.

Валерій Коровій зазначив, що розвиток підприємництва, підвищення конкурентоспроможності економіки регіону не можливі без залучення інвестицій та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями й іноземними інвесторами. Одним із джерел залучення коштів на регіональний розвиток є кошти Державного фонду регіонального розвитку та Субвенції соціально – економічного розвитку окремих територій.​