Порошенко засудив спроби дискредитувати роботу Гонтаревої - Шимків

Президент України Петро Порошенко і учасники Національної ради реформ при президентові засудили спроби дискредитувати роботу голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків за підсумками засідання Нацради.

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"Всі члени Національної ради реформ засудили публічне цькування, яка носить відверто замовний характер і негативно впливає на роботу НБУ. А в умовах гібридної війни, яка ведеться проти нашої держави, це один із дестабілізуючих факторів. В умовах, коли Україна повинна виконати низку зобов'язань, а національна валюта стала стабільною - таке неприпустимо. Національна рада реформ висловила підтримку Валерії Гонтаревій і закликав до конструктивного діалогу всі політичні сили в державі", - сказав Шимків.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка народних депутатів - членів парламентського комітету з питань банківської діяльності висловили недовіру голові НБУ і закликали звільнити її з посади, яку вона обіймає, через "втрату ділової репутації".