Збої у системі е-декларування: найбільше скаржаться депутати, судді й прокурори

Про це повідомили під час позачергового відкритого засідання Національного агентства з питань запобігання корупції, пише ТСН.ua.

Нині вже близько 50 тисяч користувачів подали декларації, причому велика кількість активізувалась саме в останній тиждень – з понеділка, 24 жовтня. З цим, кажуть у НАЗК, пов'язані найбільші проблеми.

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Якщо раніше на добу реєструвались 300-400 осіб, то з понеділка щодня прибувало більше 8 тисяч декларантів. Крім того, декларації подають й ті, хто не повинен цього робити згідно закону.

На засіданні визнали три великих збої, які відбулись протягом останніх трьох днів, водночас нарекли на те, що скаржаться найбільше не рядові чиновники.

З 24 по 27 жовтня НАЗК отримала більше 200 листів-скарг на збої у роботі системи, більшість з тих, хто висловив своє невдоволення – народні депутати, судді та прокурори. У НАЗК сподіваються, що у подальшому подачі декларацій не відкладатимуть на останній момент.

Нагадаємо, систему електронного декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.