Уряд затвердив періодичність перевірок компаній з працевлаштування за кордоном

Кабінет міністрів затвердив постанову про періодичність перевірок компаній, які допомагають українцям працевлаштуватися за кордоном, розділивши фірми на три групи за ступенем ризику, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Урядовим рішенням для кожного суб'єкта господарювання в цій сфері буде визначена одна з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний залежно від строку здійснення діяльності, кількості працевлаштованих за кордоном осіб, наявності обґрунтованих скарг на діяльність таких посередників, інших критеріїв", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба, посередники з високим ступенем ризику перевірятимуть не частіше одного разу в два роки, із середнім ступенем ризику - один раз в три роки, з незначним ступенем ризику - один раз у п'ять років.

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"Це зменшує навантаження на суб'єкти господарювання з одночасним підвищенням загальної ефективності державного нагляду у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження соціологічної групи "Рейтинг", 40% українців готові виїхати за кордон на тимчасову роботу, 25% - вже цікавилися можливістю працювати за межами України.

Разом з тим, серед тих, хто бажає працювати за кордоном, лише 23% оцінили свої шанси на працевлаштування там як істотні. При цьому, кожен десятий житель України вже має досвід роботи за кордоном. Причому, у західних областях за кордоном працювало майже 25% мешканців, а в інших районах цей рівень становить від 6 до 10%.

При виїзді на роботу в інші країни українці часто користуються послугами компаній-посередників, які допомагають з пошуком роботи, оформленням документів і переїздом. У той же час, експерти даної сфери відзначають, що із збільшеним попитом на такі послуги, почастішали випадки шахрайства з боку компаній із сумнівною репутацією.