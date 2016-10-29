ЄС і Канада домовилися 30 жовтня підписати договір CETA
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Європейської ради Дональд Туск оголосили про проведення у неділю, 30 жовтня, зустрічі, на якій, як очікується, буде підписано Всеосяжне економічне і торгове угоду між Канадою і Євросоюзом (CETA).
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Саміт Канада - ЄС пройде в неділю. Прекрасні новини. Мені не терпиться бути там", - написав Трюдо в "Твіттері" після переговорів з Туском. Трохи раніше про те ж оголосив сам Туск.
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Підписання великого торгового договору, який дозволить Канаді і ЄС скасувати 98% з існуючих нині торгових мит, довелося відкласти через те, що його не змогла ратифікувати Бельгія, одна з трьох частин якої - Валлонія - відмовлялася схвалити договір.
У четвер прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель повідомив, що регіони країни змогли прийти до згоди з приводу CETA і вона може бути підписана вже на наступному тижні.
Як стверджують прихильники СЕТА, з підписанням угоди обсяг взаємної торгівлі може збільшитися на 20%. Крім того, вважають вони, угода особливо сприятливо позначиться на розвитку малого бізнесу як в ЄС, так і в Канаді.
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Критики, у свою чергу, впевнені, що СЕТА захищає інтереси великих корпорацій і що підписання угоди призведе до зниження стандартів якості продукції.
Раніше в Бельгії та інших європейських країнах пройшли масові акції протесту проти підписання торгових угод з Канадою та США.
На підготовку до підписання Комплексного економічного і торгового угоди з Канадою у ЄС пішло сім років.