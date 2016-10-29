ЄС і Канада домовилися 30 жовтня підписати договір CETA

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Саміт Канада - ЄС пройде в неділю. Прекрасні новини. Мені не терпиться бути там", - написав Трюдо в "Твіттері" після переговорів з Туском. Трохи раніше про те ж оголосив сам Туск.

Читайте такожЄС Бельгії дав час до кінця 24 жовтня для прийняття рішення щодо ЗВТ з Канадою - ЗМІ

Підписання великого торгового договору, який дозволить Канаді і ЄС скасувати 98% з існуючих нині торгових мит, довелося відкласти через те, що його не змогла ратифікувати Бельгія, одна з трьох частин якої - Валлонія - відмовлялася схвалити договір.

У четвер прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель повідомив, що регіони країни змогли прийти до згоди з приводу CETA і вона може бути підписана вже на наступному тижні.

Як стверджують прихильники СЕТА, з підписанням угоди обсяг взаємної торгівлі може збільшитися на 20%. Крім того, вважають вони, угода особливо сприятливо позначиться на розвитку малого бізнесу як в ЄС, так і в Канаді.

Читайте такожБельгійський регіон продовжує блокувати вільну торгівлю між ЄС і Канадою

Критики, у свою чергу, впевнені, що СЕТА захищає інтереси великих корпорацій і що підписання угоди призведе до зниження стандартів якості продукції.

Раніше в Бельгії та інших європейських країнах пройшли масові акції протесту проти підписання торгових угод з Канадою та США.

На підготовку до підписання Комплексного економічного і торгового угоди з Канадою у ЄС пішло сім років.