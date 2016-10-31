Економіка Росії відновила падіння

Стан справ у російській промисловості у вересні 2016 року погіршився, повідомляється в моніторингу Мінекономрозвитку РФ. Індекс промвиробництва після зафіксованого в серпні зростання (+0,3% до липня) знову вийшов в мінус (-0,2%).

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При цьому основним драйвером падіння стало погіршення показників у секторі обробних виробництв, де спад (порівняно з серпнем) становив відразу 0,4%, тоді як ще в серпні в секторі був зафіксований приріст на 0,5%. У річному обчисленні спад виробництва на заводах і фабриках становив у вересні відразу 1,6% (у серпні було +0,1%), передає РБК.

В окремих галузях спад виявився набагато сильнішим. Зокрема, обсяг виробництва легкових автомобілів у вересні скоротився в річному вирахуванні на 3,6%, трикотажу — на 4,9%, взуття — на 9,7%, чавуну — на 9,9%, сталевих труб — на 12,8%.

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У той же час хімічне виробництво, за даними Мінекономрозвитку, продовжує демонструвати впевнене зростання. За підсумками вересня його приріст становив 2% (рік до року), за підсумками дев'яти місяців — 4,6%. При цьому обсяги виробництва добрив у вересні зросли на 6,1%, а синтетичних каучуків — відразу на 25%.

У середині жовтня Росстат повідомив, що темпи спаду в російській промисловості у вересні досягли максимуму з січня 2016 року.

У звіті Мінекономрозвитку РФ наголошується, що негативну динаміку у вересні 2016 року показав й індекс ВВП. У серпні відомство повідомляло, що після виключення сезонного і календарного чинників обсяг ВВП у порівнянні з провальним липнем зріс на 0,3%. Нові дані свідчать про відновлення спаду — у річному обчисленні обсяг ВВП у вересні скоротився на 0,7%, а в місячному (за вирахуванням сезонного і календарного чинників) — на 0,2%.