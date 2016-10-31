Тримаючи свої мільйони в готівці, не варто закликати народ вірити в банківську систему – Скоцик

Про це у своєму блозі на сайті «Главком» пише голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

У країні, де стільки багатих політиків, прості люди живуть на 1,5 $ в день, а на лікування серйозних хвороб дітей за кордоном доводиться збирати по копійці, - підкреслює він.

«Соромно, коли в країні, де триває війна, певна когорта політичного істеблішменту залишається поза цією війною, а мільйони витрачаються на дорогі цяцьки. Соромно, коли ті, хто закликає простого українця вірити у стабільність економіки, банківську систему, самі бережуть свої статки в іноземній готівковій валюті. Вони вкладають в антикваріат і картини, бо не вірять, що економіка України здатна гарантувати стабільність. І це роблять ті, хто безпосередньо причетний до формування економічної політики», - пише Віталій Скоцик.

Соромно, що значна частина мільйонерів не гребує державною допомогою та виплатами, - додає він.

За словами політика, декларування показало, наскільки відірвана «еліта» від решти суспільства. Тому народ повинен прискіпливіше ставитися до тих, кого обирає.

«Варто перестати голосувати «за гречку», бо цю гречку вкрали перед тим у вас самих. Припинити вірити тому, хто декларує доходи на кілька тисяч гривень, а купує речі набагато дорожчі за свій річний прибуток і при цьому «не вилазить з телевізора». Треба вимагати оподаткування надмірного майна, особливо у тих, хто не може довести походження власних коштів. Це змусить більше вкладати у виробництво, замість купівлі дорогих цяцьок», - вважає Віталій Скоцик.

На його думку, українці повинні вимагати, щоб з керівних посад звільнили тих, хто не може довести походження своїх капіталів. Тільки тоді з’являться справжні еліти, а розрив між народом і тими, кого доля занесла «нагору», не буде таким разючим, - підсумовує автор блогу.