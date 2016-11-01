Для громадського моніторингу системи держзакупівель Prozorro запустили проект DoZorro

Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з громадською організацією Transparency International Україна презентували проект Dozorro, призначений для громадського моніторингу за електронними закупівлями, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у ході прес-конференції.

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«Моніторинговий портал (Dozorro – УНІАН) є дуже важливим елементом системи контролю, і ми закликаємо всіх користуватися ним, читати і повідомляти хороші й погані приклади закупівель», - сказав він.

За словами присутнього на прес-конференції директора програми інноваційних проектів Transparency International Україна Віктора Нестули, цей портал дозволить громадськості й бізнесу залишати відгуки про якість роботи на майданчиках держзакупівель, замовникам – реагувати на них, а контролюючому органу – взяти інформацію в роботу.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку 28 жовтня анонсувало новий інструмент контролю державних закупівель Dozorro, який дасть змогу відстежувати підозрілі тендери в електронній системі Prozorro.

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилися на всіх державних замовників з 1 серпня, перевищила 5 млрд грн.

Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Раніше в Мінекономрозвитку розраховували, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дасть змогу заощадити близько 5 млрд грн, а в 2017 році – 50 млрд грн.