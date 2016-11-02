Мораторій на вивіз деревини може привести до судових позовів європейців проти України - експерт

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, коментуючи запроваджений рік тому мораторій на вивіз необробленої деревини.

«Україна є членом СОТ, а в її рамках будь-які експортні обмеження неприйнятні. Країна, яка не виконує такі вимоги, зіткнеться з тим, що в Женеві проти неї буде слухання про незаконне обмеження експорту. Те ж саме стосується і експортних мит, якби ми ввели їх на вивезення лісу-кругляку. Обмежувати експорт в рамках СОТ не можна», - зазначив Олег Устенко.

За його словами, перешкода вільній торгівлі в сучасному світі сприймається як архаїзм, який дуже погано характеризує економічну політику держави.

«Сьогодні будь-який європейський виробник може подати документи від своєї асоціації, наприклад, виробників меблів, у європейську комісію з розгляду суперечок про незаконне обмеження експорту з боку України - і виграти. Тоді у нас будуть ще й болючі іміджеві втрати. Фактично, європейці нас пробачили за рік такої поведінки з мораторієм», - додав експерт.

Олег Устенко звернув увагу на той факт, що відмова України від мораторію на експорт деревини в Євросоюзі пов'язують з наданням макрофінансової допомоги в загальному розмірі 1,2 млрд євро.

«ЄС зробив чітку заяву: або Україна знімає експортні обмеження, або в зоні ризику питання макрофінансової допомоги, яку європейці використовують як морквину для України. Але якщо ми не збираємося виконувати свої обов'язки в рамках угоду про Зону вільної торгівлі з ЄС, то незабаром виникне питання і в іншій площині: а інші зобов'язання України збирається виконувати?», - застеріг виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

На його думку, часу на вирішення питання з мораторієм в України залишилося до 1 січня 2017 року, коли закон про заборону експорту набуде чинності.

«Україна традиційно думає, що зможе якимось чином сказати одне, а зробити інше. Це неправильний підхід. Але час на вирішення проблеми з мораторієм ще є - до 1 січня», - зазначив Олег Устенко.

Як повідомлялося, в квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, яким наклала 10-річну заборону на експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів в необробленому вигляді. Зокрема, з 1 листопада 2015 року заборонено вивозити з України лісоматеріали деревних порід (окрім сосни). Мораторій на експорт деревних порід сосни почне діяти з 1 січня 2017 року.