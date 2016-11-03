Forbes назвав найбільш високооплачуваних співачок світу

Американський журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних співачок у світі, який на цей раз очолила американська виконавиця 26-річна Тейлор Свіфт, яка заробила за рік $170 млн.

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Минулого року Свіфт в почесному списку була на другому місці з річним заробітком в $80 млн. На цей раз лідерство забезпечив їй концертний тур «1989», що стартував у травні 2015 року. Загальна виручка від концертів Свіфт перевищила $250 млн. З них $200 млн зароблені тільки в США, де співачці вдалося за цим показником перевершити рекорд Rolling Stones. Крім того, було продано понад 3 млн платівок Свіфт. Також істотний внесок у дохід співачки принесли її гонорари за рекламу дієтичної Coke, продукції Apple і взуття Keds.

Друге місце в рейтингу 2016 року посіла 28-річна британська співачка Адель, яка заробила за рік $80,5 млн завдяки альбому «25», який найкраще продавався в 2015 році у світі. Замкнула першу трійку рейтингу Forbes нев'януча Мадонна (58 років), річний дохід якої становив $76,5 млн завдяки успішному туру Rebel Heart, загальна виручка від якого перевищила $170 млн.

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Слідом за Мадонною в списку Forbes опинилася 28-річна Ріанна, ($75 млн) і 35-річна Бейонсе ($54 млн), пише Forbes.

Лідер торішнього рейтингу 32-річна співачка Кеті Перрі опинилася на цей раз на шостому місці з річним доходом в $41 млн. Минулий рік був для неї більш прибутковим ($135 млн), завдяки комерційному успіху туру Prismatic World Tour. У топ-10 рейтингу потрапили також 47-річна Дженніфер Лопес ($39,5 млн), 34-річна Брітні Спірс ($30,5 млн), 51-річна канадська співачка Шанайя Твейн ($27,5 млн) і її співвітчизниця 48-річна Селін Діон ($27 млн).

З рейтингу найбільш високооплачуваних жінок світу музики Forbes на цей раз випали такі знаменитості, як 30-річна Леді Гага (минулого року вона входила в топ-10 з доходом в $59 млн) і 46-річна Мерайя Кері ($27 млн).