Кабмін оголосив кадровий конкурс в Офіс реформ при прем'єр-міністрі України

Кабінет міністрів оголосив конкурс з пошуку 20 фахівців, які сформують Офіс реформ, відкритий при прем'єр-міністрі України і фінансується за рахунок коштів Євросоюзу і міжнародних партнерів.

Як повідомили в прес-службі уряду, завданням Офісу стане координація проведення реформ, підготовка пропозицій і планів заходів з упровадження реформ за роками, проведення моніторингу виконання поставлених завдань на різних рівнях влади в країні.

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"Кандидати мають надіслати заявочне форму, резюме та рекомендацію до 18 листопада включно. Всі документи мають бути заповнені англійською мовою", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Європейським Союзом анонсували створення в Україні команди підтримки реформ при уряді, консультаційний досвід якої може бути використаний як на рівні міністерств, особливо Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства інфраструктури, так і на рівні місцевих органів влади. Обсяг фінансування не розголошується, проте проект роботи такого Офісу розрахований на тривалий час.