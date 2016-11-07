У Білорусі готуються до зростання безробіття

На розгляді в уряді Білорусі знаходиться проект указу про підвищення допомоги з безробіття тим, хто звільнений за скороченням штатів та через закінчення терміну контракту - влада не хоче загострення соціальних проблем в період, коли на ринку праці може виявитися багато людей, які шукають роботу, передають "Білоруські новини".

Згідно з проектом указу, до 100% бюджету прожиткового мінімуму (БПМ, зараз 174,52 рубля в середньому на душу населення. 1 долар - 1,9 б.руб.) планується збільшити допомогу з безробіття тим, хто звільнений у зв'язку із скороченням штату або ліквідацією підприємства, в розмірі 50% БПМ — звільненим з об'єктивних поважних причин, серед яких, наприклад, витікання терміну контракту.

Читайте такожЛукашенко пояснив, як в Білорусі можна заробити: треба просто трохи ворушитися«Сподіваємося, що розроблений проект указу буде підтриманий», — зазначив начальник управління політики зайнятості Міністерства праці та соціального захисту Олег Токун.

Крім того, з 2018 року в Білорусі планується запровадити систему обов'язкового страхування від безробіття, зараз обговорюються моделі такої системи.

Більшість з тих, хто опиняється на біржі праці, не зацікавлені в тому, щоб залишатися там довго, та і недавні поправки в закон «Про зайнятість населення Республіки Білорусь» посилили вимоги до безробітних. По суті, у них стало менше прав і з'явилося більше обов'язків.

За даними Міністерства праці і соціального захисту, чисельність зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016 року склала 40,3 тис. осіб (на кінець вересня 2015-го — 43,7 тис.). Рівень зареєстрованого безробіття в кінці вересня 2016 року дорівнював 0,9% економічно активного населення (в 2015-му — 1%). Середній розмір допомоги по безробіттю становить близько 27 рублів, або 13,5 долара. Населення Білорусі - 9,5 млн.

В країні наростає неповна зайнятість, фахівці констатують надлишкову чисельність працівників на підприємствах.

За даними Мінпраці, надлишкова чисельність працівників на білоруських підприємствах становить близько 5%, а за оцінкою Євразійського банку розвитку — близько 20%. Іншими словами, кожен п'ятий працівник на білоруських підприємствах — зайвий. І ці люди є потенційними безробітними.

Державний прогноз припускає, що до кінця поточної п'ятирічки рівень зареєстрованого безробіття не повинен перевищити 2%. Зараз цей показник, за підрахунками Мінпраці, коливається в районі 1%. Однак за методикою Міжнародної організації праці рівень безробіття в Білорусі вже становить 4-5%, зазначила академічний директор Дослідницького центру BEROC Катерина Борнукова.

«Ми не знаємо точно, скільки у нас безробітних, ринок праці — чорний ящик, — сказала експерт. — При цьому безробітні мало захищені, вони є однією з найбільш вразливих категорій на ринку праці. І ми сподіваємося, що обіцяна більш щедра допомога по безробіттю підтримає людей».

Крім безробітних на ринку праці є й інші вразливі категорії, про які також варто задуматися вже сьогодні — це люди передпенсійного віку, жінки і люди з обмеженими можливостями.