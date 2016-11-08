Путін доручив ввести податок для іноземних інтернет-магазинів

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду розглянути питання про податок на додану вартість (ПДВ) і мита для поставок в Росію товарів через закордонні онлайн-магазини.

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Відповідне доручення опубліковано на сайті Кремля.

Як йдеться в документі, до 31 грудня поточного року кабмін повинен буде розглянути питання «про внесення в законодавство Російської Федерації про податки і збори зміни, що передбачають стягнення податку на додану вартість та митні збори з іноземних інтернет-майданчиків і постачальників під час реалізації російським фізичним особам товарів іноземного виробництва з використанням мережі інтернет».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року президент РФ Володимир Путін запропонував ввести податок для туристів. Необхідні для появи податку поправки повинні бути внесені в законодавство до 1 березня 2017 року.

У лютому 2016 року Путін доручив змінити законодавство, щоб забезпечити введення податку на додану вартість (ПДВ) під час продажу в Росії послуг іноземними компаніями на зразок Google і Apple.