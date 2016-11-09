Mcdonald's подав до Флоренції позов на $20 мільйонів через заборону відкрити ресторан
Мережа ресторанів швидкого харчування Mcdonald's подає позов на 19,7 млн доларів проти Флоренції, після того як місцева влада заборонила компанії відкрити ресторан на Соборній площі в історичній частині міста.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
У червні заявка на відкриття Mcdonald's перед знаменитим собором Санта-Марія дель Фьоре була відкинута мером Флоренції.
У липні спеціальна рада, що контролює збереження історичної забудови міста, підтвердила це рішення.
Читайте такожMcdonald's можуть зобов'язати доплатити $500 мільйонів податків в Люксембурзі
Тепер Mcdonald's, який міняв заявку, щоб відповідати місцевим стандартам, зажадав компенсацію.
Мережа ресторанів вважає, що зіткнулася з дискримінацією, і вимагає компенсацію у розмірі 17,8 млн євро (19,7 млн доларів) - саме стільки, як вважає компанія, вона втратить протягом наступних 18 років, повідомляє італійська газета Firenze Today.
Компанія стверджує, що мала намір працювати, поважаючи флорентійські правила, і навіть пішла назустріч вимогам міських регуляторів торгівлі, погодившись ввести в меню традиційні місцеві страви.
"Ми абсолютно згодні, що культурна і художня спадщина і історична забудова італійських міст повинні бути захищені, так само як і старовинні традиції і маленькі магазини, проте ми не готові прийняти дискримінаційні положення, які порушують свободу приватної ініціативи, не приносячи нікому вигоди", - йдеться в заяві Mcdonald's для Бі-бі-сі.
Читайте такожВ центрі Флоренції стався великий провал грунту (фото)
Мер Флоренції Даріо Нарделла заявив, що міська влада нікого не обмежували, відкинувши заявку на відкриття ресторану на площі, відомої своєю готичною і ренесансною архітектурою.
Виступаючи в міській раді раніше цього року він заявив: "У Mcdonald's є право подати заявку, тому що це дозволено законом, однак у нас також є право сказати "ні".
Це другий скандал навколо ресторанів Mcdonald's на Апеннінському півострові в цьому році. Минулого місяця повідомлялося, що кардинали Ватикану були обурені планами відкрити ресторан швидкого харчування на площі біля собору Святого Петра.