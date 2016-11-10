Омелян хоче перейменувати Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України слід перейменувати у Міністерство транспорту та цифрової інфраструктури відповідно до тих завдань, які стоять перед подібними відомствами в розвинених країнах.

"Міністерство інфраструктури поступово впроваджує ті електронні сервіси, які є звичними і дієвими у багатьох країнах світу... На моє глибоке переконання, Міністерство інфраструктури має носити назву Міністерства транспорту та цифрової інфраструктури", - цитує прес-служба Мінінфраструктури главу відомства Володимира Омеляна.

У повідомленні з посиланням на Омеляна підкреслюється, що введення IT-сервісів в міністерстві сприяє прозорості, зрозумілості, послідовності, а також знищення корупції в транспортній галузі.

Крім того, міністр зазначив, що за останній рік роботи фахівці Мінінфраструктури відкрили для громадськості величезний масив даних, який раніше був прихований і був предметом торгу, маніпуляцій або зловживань.

Також повідомляється, що 9 листопада стартував другий цикл Національного конкурсу ІТ-проектів EGAP CHALLENGE, метою якого є впровадження нових інструментів електронної демократії, які допоможуть громадянам отримувати нові якісні сервіси, ефективно взаємодіяти і безпосередньо впливати на владу, а владі - досягти нового рівня прозорості та ефективності.

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"Сьогодні "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Укравтодор", Міністерство інфраструктури в онлайн доступі кожну секунду надають дані, якими можна скористатися як бізнесу, громадянам, так і перевіряючим органам. Саме тому ми вітаємо цей конкурс, ми вважаємо його вкрай важливим для того, щоб ми отримали кращі ІТ-рішення в сфері інфраструктури, щоб ми могли спрогнозувати та змоделювати майбутнє", - додав міністр інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян підкреслював, що впровадження електронних сервісів та автоматизація всіх процесів на підприємствах, зокрема на "Укрзалізниці" і "Укрпошті", є пріоритетними завданнями Міністерства інфраструктури в 2017 році. В лютому 2015 року Мінінфраструктури завершило розробку стратегії створення електронного "прозорого" міністерства.

У минулому році Кабінет міністрів України заявив про намір до 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.