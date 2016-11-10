Завданням Кабміну на наступний рік є технічна модернізація ВНЗ – Гройсман

Завдання уряду на наступний рік – провести модернізацію технічної бази вищих навчальних закладів, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Херсонську державну морську академію.

"Для нас дуже важливо наступного року відродити якість освіти, провести технічну модернізацію ВНЗ", - сказав Гройсман.

Прем'єр додав, що сьогодні навчальні заклади в Україні мають застарілу навчальну базу та технології навчання. Тому завданням уряду є модернізація української системи освіти.

Також Гройсман заявив, що серед завдань уряду – повернення Україні статусу морської держави.

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"Пройде не один рік, завтра цього не станеться. Але якщо ми розуміємо наші завдання і пріоритети, я глибоко переконаний в тому, що ми будемо сильною морською державою", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що фінансування професійно-технічної освіти в Україні, яке 2016 року виконувалося за рахунок місцевих бюджетів, 2017 року буде здійснюватися з державного бюджету.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко в ході громадського обговорення проекту державного бюджету на 2017 рік заявляв, що в українській освіті, як і в будь-якій іншій сфері, повинна бути конкуренція, і діти повинні вчитися в конкурентних умовах, щоб мати можливість рости. У зв'язку з цим Мінфін вважає необхідним розвивати такі проекти, як опорні школи, систематизація шкіл та їх перепрофілювання.