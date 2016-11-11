Цукерберг став найуспішнішим бізнесменом року

Марк Цукерберг, засновник і власник Facebook, визнаний бізнесменом року за версією журналу Fortune, повідомляє Liga.net.

Пояснюючи свій вибір, Fortune вказує на те, що у 32 роки Цукерберг побудував компанію з аудиторією в 1,8 мільярда користувачів, вартістю 375 мільярдів доларів, яка приносить 22 мільярди доларів прибутку.

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На другому місці - Джефф Безос, засновник Amazon, лідера електронної комерції. Fortune зазначив не лише масштаб бізнесу Безоса, але й інновації Amazon.

На третьому - Мері Діллон, що керує компанією Ultra Beauty. В її активі - подвоєння продажів і прибутку лише за три роки.

На четвертій і п'ятій позиціях рейтингу розташувалися, відповідно, засновник Google Ларрі Пейдж (компанія Alphabet) та Сатья Наделла (Microsoft).