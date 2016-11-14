Трамп передумав вести торговельні війни з Китаєм - ЗМІ

Заяви обраного президента США Дональда Трампа про можливе введення тарифу в 45% на імпорт з Китаю не можна назвати компетентними, повідомляє Газета.ru з посиланням на китайську англомовну газету Global Times.

У липні цього року Трамп заявив, що його економічна політика "каратиме за всі торгові порушення, вводячи в тому числі податки проти будь-якої країни, яка шахраює". Також він підкреслив, що збирається зупинити "крадіжка інтелектуальної власності Китаєм, їх незаконний демпінг та руйнівне маніпулювання валютою".

У свою чергу, китайська сторона пригрозила Трампу заходами: КНР скасує свої замовлення на літаки Boeing і замінить їх на Airbus, а також скоротить продажі iPhone в Китаї. Крім цього, китайська влада може обмежити число китайських студентів, які навчаються в США.

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Зазначається, що подібний випад у бік Китаю вже робив президент Барак Обама, оголосивши про введення імпортного тарифу на китайські шини в 35%. У відповідь КНР ввела тарифи на американську курятину і автомобільну продукцію. У результаті обидві країни зазнали обопільних втрат і адміністрація Обами більше не робила подібних кроків.

Китайська газета підкреслила, що після завершення виборів Трамп пом'якшив свій тон щодо економічного співробітництва з Китаєм.

Експерти додали, що в разі, якщо Трамп введе мито на імпорт з Китаю, торгівля між КНР і США буде повністю паралізована. У зв'язку з цим фахівці вважають, що обраний президент не стане псувати китайсько-американські торговельні відносини.