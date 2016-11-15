Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив у 2017 році повернути середню зарплату на рівень $500 за умови відповідного зростання продуктивності праці, передає БЕЛТА.

Читайте такожУ Білорусі готуються до зростання безробіття Президент РБ зазначив, що нинішній рівень зарплат вважає недостатнім. "Готуйтеся надати середню зарплату в $500 в майбутньому році", - сказав Лукашенко. Разом з тим він додав, що підвищувати заробітну плату без зростання продуктивності праці недоцільно. "Я не кажу, що повинні платити незароблені гроші. Ні в якому разі. Інакше ми повернемося до того, з чого починали два роки тому. Ми повинні стимулювати, спонукати керівників приватних та державних підприємств до того, щоб ми до $500 наблизилися, - підкреслив президент. - Треба людей підтримувати у що б то не стало".

Особливу увагу Лукашенко звернув на створення робочих місць та працевлаштування громадян. "Це повинні бути нові робочі місця, ніякого обману тут не повинно бути, тому що будете дурити самі себе", - зауважив глава держави. Президент також поставив завдання активніше працювати зі збитковими підприємствами, особливо з тими, яким загрожує банкрутство. За словами Лукашенка, необхідно зробити все можливе, щоб вони працювали. "Ці фрази "збанкрутимо через санацію" - ви просто лякаєте людей і колективи. Ніхто не дозволить закривати підприємства або бездумно продавати. Треба від цього відійти раз і назавжди і в сільському господарстві, і в промисловості. Це ми банкрути, якщо у нас господарство чи підприємство таке, - заявив Лукашенко. - Підприємства треба рятувати, щоб люди працювали. Тому направляйте туди кого хочете (це ваша справа) і керуйте, поки воно не вийде на нормальний рівень роботи".