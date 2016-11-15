"Реформаторів з бородами стає більше": призначений новий в.о. голови держкомпанії Prozorro

Міністерство економічного розвитку і торгівлі призначив екс-співробітника IT-компанії Luxoft Василя Задворного виконуючим обов'язки директора державної компанії Prozorro, що управляє однойменною системою державних закупівель.

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Про це повідомив заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

«Реформаторів з бородами стає більше! Сьогодні з величезним задоволенням підписав документ про призначення Василя Задворного в. о. директора ДП "Прозорро". Ми дуже раді, що до нашої команди приєднався справжній монстр з великим досвідом у Luxoft! Система публічних електронних закупівель Prozorro - це IT-компанія, там повинен бути креатив, самомотивація, міжнародна експансія і повна перемога», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, екс-директор Prozorro Олександр Наход у вересні залишив посаду у зв'язку з переходом на посаду заступника директора державної компанії «Укрпошта». До призначення Задворного виконуючим обов'язки голови Prozorro була заступник директора підприємства Надія Бігун.